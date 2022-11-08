В российский прокат выйдет фильм «Сверхъестественное. Знаки»

10 ноября в российский прокат выйдет фантастический фильм «Сверхъестественное. Знаки». Приобрести билеты можно на «Афише».
Картина рассказывает о соседях Джоне и Ливае, которые становятся свидетелями сверхъестественных событий в их доме в Лос-Анджелесе. Они решают снять документальный фильм, доказывающий существование паранормальных явлений.
Однако дружба Джона и Ливая начинает разрушаться, а их жизни подвергаются реальной угрозе по мере исследования все более необъяснимых знаков некоего присутствия.
В качестве режиссеров выступили Джастин Бенсон и Аарон Мурхед («Лунный рыцарь», «Локи», «Сумеречная зона»). Они же и исполнили главные роли — Джона и Ливая.