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В российский прокат выйдет фильм «Сверхъестественное. Знаки»
Дарья Мельникова
Сегодня в 18:06

10 ноября в российский прокат выйдет фантастический фильм «Сверхъестественное. Знаки». Приобрести билеты можно на «Афише».

Картина рассказывает о соседях Джоне и Ливае, которые становятся свидетелями сверхъестественных событий в их доме в Лос-Анджелесе. Они решают снять документальный фильм, доказывающий существование паранормальных явлений.

Однако дружба Джона и Ливая начинает разрушаться, а их жизни подвергаются реальной угрозе по мере исследования все более необъяснимых знаков некоего присутствия.

В качестве режиссеров выступили Джастин Бенсон и Аарон Мурхед («Лунный рыцарь», «Локи», «Сумеречная зона»). Они же и исполнили главные роли — Джона и Ливая.

Премьера дублированного трейлера картины состоялась на «Афише Daily». Посмотреть его можно здесь.

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Джастин БенсонАарон Мурхед
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