Основатель Oculus разработал VR-шлем, который убивает геймера после смерти его игрового персонажа

«Идея привязать свою реальную жизнь к виртуальному аватару всегда завораживала меня — вы мгновенно поднимаете ставки до максимума и заставляете людей коренным образом переосмыслить свое взаимодействие с виртуальным миром и игроками внутри него. Продвинутая графика может сделать игру более качественной, но только угроза серьезных последствий может сделать ее реальной», — заявил Лаки.