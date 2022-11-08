Основатель Oculus разработал VR-шлем, который убивает геймера после смерти его игрового персонажа

Сооснователь компании Oculus (выпускает гарнитуры виртуальной реальности) Палмер Лаки представил VR-шлем, который убивает пользователя после того, как погибает его персонаж в игре. Об этом сообщает Vice.
Специальные датчики шлема считывают на экране мигающую картинку с надписью Game Over. После этого активируются три модуля, которые направляют импульс в определенные участки мозга. Как только они срабатывают, человек мгновенно умирает.
«Идея привязать свою реальную жизнь к виртуальному аватару всегда завораживала меня — вы мгновенно поднимаете ставки до максимума и заставляете людей коренным образом переосмыслить свое взаимодействие с виртуальным миром и игроками внутри него. Продвинутая графика может сделать игру более качественной, но только угроза серьезных последствий может сделать ее реальной», — заявил Лаки.
Он отмечает, что на создание такого VR-шлема его вдохновило аниме «Sword Art Online». В сериале игроки надевают гарнитуру виртуальной реальности и попадают в игру, где оказываются в ловушке сумасшедшего ученого. Игрокам нужно выбраться из 100-этажного подземелья, а если они умирают в игре, то умирают и в реальной жизни.
В массовое производство убийственный VR-шлем Палмера Лаки, очевидно, не поступит. Его позиционируют как «офисный арт-объект».