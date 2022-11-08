«Мосфильм» проведет новогоднюю елку в самом большом кинопавильоне

На «Мосфильме» пройдет традиционное новогоднее представление — киноелка, которая в этом году получила название «Счастье есть!». Об этом «Афише Daily» сообщили представители киностудии.
Шоу будет проходить ежедневно с 24 декабря по 8 января, за исключением 1 января, в самом большом в Европе кинопавильоне. Там, где обычно снимают кино, сериалы и популярные телепроекты, такие как «Война и мир», а также шоу «Ледниковый период».
В этот раз организаторы подготовили интерактивный мультимедийный мюзикл для детей и взрослых. В центре сюжета — Дед Мороз и его команда, которых ждет нечто невероятное. Спектакль обещают дополнить спецэффектами — лазерной графикой, дымом, пневмофейерверком, искуственным снегом, системой электронного управления фонами и масштабными светодиодными экранами.
Помимо самого шоу, зрители смогут посетить выставку кинонаград «Мосфильма», включая три статуэтки «Оскар», экспозицию старинных кинокамер и раритетного оружия, оригиналы костюмов гайдаевской тройки, фотовыставку со съемок картин «Мосфильма», а также инсталляции по мотивам известных кинофильмов.