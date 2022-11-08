«Мосфильм» проведет новогоднюю елку в самом большом кинопавильоне

Шоу будет проходить ежедневно с 24 декабря по 8 января, за исключением 1 января, в самом большом в Европе кинопавильоне. Там, где обычно снимают кино, сериалы и популярные телепроекты, такие как «Война и мир», а также шоу «Ледниковый период».