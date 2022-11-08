Опрос: 63% работодателей не будут выдавать новогодние премии в этом году

Две трети работодателей (63%), принимавших участие в опросе сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор», отказались от выдачи новогодних премий в 2022 году. Об этом пишет РБК, который изучил результаты опроса.
Для сравнения: в 2021 году только 35% работодателей заявили, что не будут выплачивать премии — это почти в два раза меньше.
«По данным нашего исследования, в этом году меньшее количество работодателей готовы выплачивать новогодние премии сотрудникам, так как многие столкнулись с оптимизацией или урезанием бюджетов в 2022-м», — считает заместитель гендиректора «Работы.ру» Александр Ветерков.
37% опрошенных работодателей планируют давать новогодние премии сотрудникам. Из них 21% рассчитывает поздравить всех работников, 16% — только некоторых.
Чаще всего выплачивать денежные поощрения намерены производственные, аграрные, а также торговые компании.
Половина работодателей, которые планируют выплачивать премии, заявили, что их размер будет зависеть от результатов работы сотрудников. Еще 20% выплатят 10% от ежемесячной заработной платы. 9% работодателей выпишут сотрудникам 13-ю зарплату.