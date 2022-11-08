Disney показала трейлер мини-сериала по вселенной «Зверополиса»

Ролик возвращает зрителей в город, где все началось. Каждая серия «Зверополиса+» будет посвящена отдельному персонажу, включая главную героиню мультфильма — зайчиху Джуди Хоппс. Так, в одном из эпизодов создатели покажут, как она покидает свой дом, чтобы начать жизнь в качестве полицейского.