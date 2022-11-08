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Disney показала трейлер мини-сериала по вселенной «Зверополиса»
Дарья Мельникова
Сегодня в 12:52

Студия Disney выпустила трейлер к шестисерийному сериалу «Зверополис+». Его премьера состоится 9 ноября.

Ролик возвращает зрителей в город, где все началось. Каждая серия «Зверополиса+» будет посвящена отдельному персонажу, включая главную героиню мультфильма — зайчиху Джуди Хоппс. Так, в одном из эпизодов создатели покажут, как она покидает свой дом, чтобы начать жизнь в качестве полицейского.

В сериале также покажут жизнь землеройки Фру-Фру после помолвки, молодость ее отца — босса криминального мира мистера Бига, ленивцев Флэша и Присциллу за ужином и Дюка Хорьковица в собственном музыкальном шоу.

Релиз «Зверополиса» состоялся в 2016 году. Тогда он стал самым кассовым мультфильмом за всю историю кинопроката в России и СНГ.

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