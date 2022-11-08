Kion назвал дату выхода документалки Родиона Чепеля «Пелевин»

«У Пелевина было тотальное безразличие к признанию. Этим он мне сразу невероятно понравился. У него есть некие занятия, которое он считает более интересными, достойными, увлекательными. Все, что он делал в литературе, всегда было чуть-чуть (или не чуть-чуть) на шаг вперед. Где под шагом я имею в виду 5 лет, 7 лет, 10 лет. Он каким‑то своим животным нюхом чувствовал, что грядет», — заявляет Алена Долецкая.