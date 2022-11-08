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Kion назвал дату выхода документалки Родиона Чепеля «Пелевин»
Виктория Шанина
Сегодня в 12:18

Премьера документального фильма «Пелевин» о жизни Виктора Пелевина состоится в день его 60-летия, 22 ноября. Об этом «Афише Daily» сообщили представители стриминговой платформы Kion, которая называет писателя «главным мистификатором российской литературы».

«Пелевин» — это авторский проект режиссера Родиона Чепеля, создателя фильма «Дуров». В фильме Чепель снова попытается погрузиться в мир героя, которому удается сохранять анонимность, несмотря на широкую известность.

В рамках работы над картиной Родион Чепель изучил архивы, ранние работы Пелевина, а также пообщался с людьми, которые знакомы с писателем. В их числе — друг детства Евгений Петренко, одногруппник по Литературному институту имени А.М.Горького главный редактор журнала «Литературное обозрение» Виктор Куллэ, а также художник и музыкант Гермес Зайготт.

Также в документалке бывший редактор «Эксмо» Ольга Аминова и первый главред Vogue Russia Алена Долецкая рассуждают о стиле работ писателя, литературный критик Галина Юзефович комментирует факты из его биографии, а китаист Бронислав Виногродский рассказывает о связи Пелевина с восточной философией.

«У Пелевина было тотальное безразличие к признанию. Этим он мне сразу невероятно понравился. У него есть некие занятия, которое он считает более интересными, достойными, увлекательными. Все, что он делал в литературе, всегда было чуть-чуть (или не чуть-чуть) на шаг вперед. Где под шагом я имею в виду 5 лет, 7 лет, 10 лет. Он каким‑то своим животным нюхом чувствовал, что грядет», — заявляет Алена Долецкая.

Родион Чепель также исследует творчество Виктора Пелевина, чтобы подробнее описать его биографию. Например, выясняет, в каких персонажей превратились люди из жизни писателя.

Документальный фильм «Пелевин» выйдет 22 ноября эксклюзивно на стриминговой платформе Kion.

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Родион ЧепельВиктор ПелевинАлена ДолецкаяЕвгений ПетренкоВиктор КуллэГермес ЗайготтГалина ЮзефовичБронислав Виногродский
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