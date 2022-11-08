Минобороны: на школьный курс военной подготовки для старшеклассников нужно выделить 140 часов в год

Министерство обороны России поддержало введение в старших классах школы курса начальной военной подготовки. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на первого замминистра обороны Валерия Герасимова.
По его словам, такой предмет необходимо преподавать в 10-х и 11-х классах. Выделить на него следует не менее 140 часов в учебный год. Поддержать инициативу готовы во всех фракциях парламента, утверждает Герасимов.
Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов сказал «Известиям», что введение курса НВП позволит «решить сразу несколько задач». Школьники получат основные военные навыки, научатся оказанию первой помощи и ориентированию на местности, а также пройдут «психологическую подготовку».
Кроме того, инициатива поможет трудоустроить десятки тысяч людей, которые владеют теорией и практикой ведения боевых действий, заявляет Миронов.
Большинство педагогов, опрошенных «Известиями», поддерживают идею военно-патриотического воспитания. Однако некоторые из них указывают, что расписание и так перегружено, и можно было бы просто расширить программу уже существующих предметов — например, ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности).