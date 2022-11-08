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Дэниел Калуя озвучит Паука-панка в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные-2»
Дарья Мельникова
Сегодня в 11:13

Звезда фильма Джордана Пила «Прочь» Дэниел Калуя присоединился к озвучиванию мультфильма «Человек-паук: Через вселенные-2». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Калуя озвучит персонажа по имени Хобарт Браун, он же Паук-панк. Впервые этот герой появился в выпуске «The Amazing Spider-Man #10» в январе 2015 года. Браун — это альтернативная версия Бродяги и Человека-паука. Он представляет собой бездомного подростка, который становится героем для угнетенных жителей Нью-Йорка.

Детали сюжета пока держатся в секрете. Однако известно, что Майлз Моралес и Гвен Стейси должны будут объединиться с новым отрядом Пауков, чтобы противостоять могущественному злодею.

Крис Миллер и еще один продюсер Фил Лорд ранее рассказали, что в мультфильме появятся 240 персонажей (в первой картине их было всего 40), а действие будет развиваться в шести разных вселенных.

В актерский состав анимационного фильма вновь вошли Оскар Айзек, Брайан Тайри Генри, Луна Лорен Велес и Грета Ли. Среди новичков — Исса Рей, Рейчел Дрэч, Джорма Такконе, Шей Уигем и Джейсон Шварцман.

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