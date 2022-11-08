Дэниел Калуя озвучит Паука-панка в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные-2»

Калуя озвучит персонажа по имени Хобарт Браун, он же Паук-панк. Впервые этот герой появился в выпуске «The Amazing Spider-Man #10» в январе 2015 года. Браун — это альтернативная версия Бродяги и Человека-паука. Он представляет собой бездомного подростка, который становится героем для угнетенных жителей Нью-Йорка.