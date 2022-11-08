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Турция ввела запрет на полеты российских самолетов с двойной регистрацией
Дарья Мельникова
Сегодня в 10:13

Турция с 1 ноября запретила российским самолетам с двойной регистрацией пролет через воздушное пространство страны. Об этом сообщает РБК.

Член совета директоров авиакомпании Nordwind Анна Подгорная рассказала, что из‑за необходимости облетать Турцию выросла продолжительность рейсов в Египет на 20–30 минут.

Представитель Минтранса назвал дискриминацией двойную регистрацию, в которой зарубежные государства обвиняют Москву. «Ситуация на сегодняшний день такова, что недружественные страны обвиняют нас в созданной ими же „двойной регистрации“ и совершенно не замечают того, что сами же нарушают основные принципы Чикагской конвенции», — сказал он.

14 марта Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки гражданской авиации, который позволяет регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских авиакомпаний.

Поправки позволяют российским авиакомпаниям сохранить парк иностранных судов и эксплуатировать их на внутренних линиях.

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Минтранс РФ
люди
Владимир ПутинАнна Подгорная
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