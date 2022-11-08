Турция ввела запрет на полеты российских самолетов с двойной регистрацией

Представитель Минтранса назвал дискриминацией двойную регистрацию, в которой зарубежные государства обвиняют Москву. «Ситуация на сегодняшний день такова, что недружественные страны обвиняют нас в созданной ими же „двойной регистрации“ и совершенно не замечают того, что сами же нарушают основные принципы Чикагской конвенции», — сказал он.