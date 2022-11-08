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Умер ветеран телеигры «Что? Где? Когда?» Сергей Ершов
Виктория Шанина
Сегодня в 09:19

4 ноября после тяжелой болезни скончался один из первых знатоков телеигры «Что? Где? Когда?» Сергей Ершов. Об этом спустя несколько дней сообщил официальный телеграм-канал «ЧГК».

Ершов дебютировал в «Что? Где? Когда?» через два года после выхода первой серии игры — в 1977 году.

«Впоследствии он стал одним из самых ярких знатоков поколения 70-х годов, с которых начинался наш интеллектуальный Клуб», — говорится в сообщении телеграм-канала.

В 2001 году Сергей Ершов был участником первой игры XXI века, а в 2010-м сыграл в сборной разных поколений знатоков.

В последние годы он не терял связь с игрой и часто приходил в клуб, общался с новыми поколениями знатоков. Кроме того, он тренировал команду в Обнинске.

© «Что? Где? Когда?»/«ВКонтакте»
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