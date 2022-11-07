Реклама
Новости
Netflix превратит сериал «Монстр» о Джеффри Дамере в антологию. Новые сезоны посвятят другим убийцам
Юлия Онодэра
Сегодня в 01:58

Стриминговый сервис Netflix продлил сериал «Монстр» на второй и третий сезоны. Их посвятят уже не Джеффри Дамеру, а другим известным серийным убийцам. Об этом сообщил твиттер-аккаунт компании.

Таким образом шоу станет антологией. Ее продолжением по-прежнему будут заниматься Райан Мерфи и Иэн Бреннан. О каких именно преступниках расскажут в новых сезонах сериала, пока не раскрывается.

Сериал «Монстр» вышел на Netflix 21 сентября. Он рассказал о преступлениях американского серийного убийцы Джеффри Дамера, который убил 17 человек в период между 1978 и 1991 годами. Главную роль исполнил Эван Питерс.

Шоу быстро набрало популярность. На второй неделе после релиза триллер достиг почти 300 млн часов просмотров, а затем и вовсе вошел в тройку самых просматриваемых сериалов в истории Netflix.

Бреннан и Мерфи также будут работать над вторым сезоном сериала «Наблюдатель», в котором приняли участие Бобби Каннавеле, Наоми Уоттс и Миа Фэрроу. Новость о продлении шоу появилась одновременно с анонсом новых частей «Монстра».

расскажите друзьям
теги
Netflix
люди
Райан МерфиИэн БреннанЭван ПитерсНаоми Уоттс
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»