Netflix превратит сериал «Монстр» о Джеффри Дамере в антологию. Новые сезоны посвятят другим убийцам

Таким образом шоу станет антологией. Ее продолжением по-прежнему будут заниматься Райан Мерфи и Иэн Бреннан. О каких именно преступниках расскажут в новых сезонах сериала, пока не раскрывается.
Сериал «Монстр» вышел на Netflix 21 сентября. Он рассказал о преступлениях американского серийного убийцы Джеффри Дамера, который убил 17 человек в период между 1978 и 1991 годами. Главную роль исполнил Эван Питерс.
Шоу быстро набрало популярность. На второй неделе после релиза триллер достиг почти 300 млн часов просмотров, а затем и вовсе вошел в тройку самых просматриваемых сериалов в истории Netflix.
Бреннан и Мерфи также будут работать над вторым сезоном сериала «Наблюдатель», в котором приняли участие Бобби Каннавеле, Наоми Уоттс и Миа Фэрроу. Новость о продлении шоу появилась одновременно с анонсом новых частей «Монстра».