Netflix выпустит VR-игру по мотивам сериала «Очень странные дела»

Стриминговый сервис Netflix готовится к релизу VR-игры по мотивам сериала «Очень странные дела». Об этом компания рассказала на ютьюб-канале шоу.
Игра появится на VR-платформах зимой 2023 года. Пользователям предложат примерить на себя образ Векны — существа, ставшего главным злодеем четвертого сезона и способного проникать в сознание своих жертв.
«Станьте исследователем неизвестных реальностей, формируя коллективный разум и укрощая пустоту. Вторгайтесь в разумы и вызывайте кошмары в своем стремлении отомстить Одиннадцати и Хоукинсу», — говорится в синопсисе игры.
Создатели описывают игру Stranger Things VR как психологический хоррор и экшн. Ее разработала студия Tender Claws.