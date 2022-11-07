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Netflix выпустит VR-игру по мотивам сериала «Очень странные дела»
Юлия Онодэра
Вчера в 23:45

Стриминговый сервис Netflix готовится к релизу VR-игры по мотивам сериала «Очень странные дела». Об этом компания рассказала на ютьюб-канале шоу.

Игра появится на VR-платформах зимой 2023 года. Пользователям предложат примерить на себя образ Векны — существа, ставшего главным злодеем четвертого сезона и способного проникать в сознание своих жертв.

«Станьте исследователем неизвестных реальностей, формируя коллективный разум и укрощая пустоту. Вторгайтесь в разумы и вызывайте кошмары в своем стремлении отомстить Одиннадцати и Хоукинсу», — говорится в синопсисе игры.

Создатели описывают игру Stranger Things VR как психологический хоррор и экшн. Ее разработала студия Tender Claws.

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