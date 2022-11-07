Кинопродюсер Иван Архипов рассказал о похищении. Неизвестные заставили его выкопать себе могилу

«И сказал, что вторая лопата есть у меня в машине… Один из них ударил меня сзади по голове. И я понял, что, наверное, это не шутка, что это что‑то серьезное… Я воспользовался ситуацией, когда один из них отвлекся, и побежал», — добавил он.