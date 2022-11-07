Кинопродюсер Иван Архипов рассказал о похищении. Неизвестные заставили его выкопать себе могилу

Кинопродюсер Иван Архипов, работавший над «Елками 5», рассказал, что неизвестные похитили его и вывезли в лес. Об этом сообщили «Фонтанка» и портал m24.ru.
Архипов заявил, что в его машину вечером 6 ноября сели двое людей в балаклавах. Это случилось неподалеку от музея «Шалаш Ленина» в Петербурге. Они, по словам кинематографиста, наставили на него пистолет и заставили поехать в сторону Приморского шоссе.
Злоумышленники, как отметил Архипов, велели ему остановиться около леса в районе Сестрорецка, где вывели его из автомобиля. Там похитители заявили, что утопят мужчину, а затем заставили его копать яму.
Архипов признался, что долгое время думал, что похищение — это розыгрыш. «Ну, я сказал, что холодно, может, лучше копать? У меня и лопата есть. Ну, они говорят: „Давай закопаем“», — рассказал кинематорафист.
Когда Архипов выкопал полутораметровую яму, он наконец понял, что похитители не шутят и действительно намерены с ним расправиться. После этого продюсер намеренно сломал лопату.
«И сказал, что вторая лопата есть у меня в машине… Один из них ударил меня сзади по голове. И я понял, что, наверное, это не шутка, что это что‑то серьезное… Я воспользовался ситуацией, когда один из них отвлекся, и побежал», — добавил он.
Архипов, по его словам, добежал до здания водоканала и попросил сотрудников о помощи. Изначально кинопродюсер связался с полицией, но позднее отозвал свое заявление о похищении и отказался от госпитализации.
Супруга Архипова отметила, что с ее мужем все в порядке, и пообещала, что он сам расскажет все детали произошедшего. «Я не спала и очень устала», — призналась женщина.
«Фонтанка» добавила, что за полтора часа до обращения Архипова к правоохранителям в его соцсетях появился пост о его трагической гибели и сборе средств на похороны. Полиция в связи с этим проводит проверку.