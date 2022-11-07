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В Москве и Петербурге пройдут премьеры байопика «Эмили»
Дарья Мельникова
Вчера в 21:29

11 ноября в московском «Иллюзионе» и 16 ноября в петербургской «Авроре» пройдут премьеры фильма «Эмили». Приобрести билеты на показы можно на «Афише».

Фильм рассказывает о юности одной из трех сестер-писательниц Эмили Бронте и создании ее дебютного провокационного романа «Грозовой перевал».

Главную роль исполнила молодая звезда британского кинематографа Эмма Маки («Сексуальное просвещение»). Помимо нее в фильме снялись Оливер Джексон-Коэн («Призрак дома на холме») и Фионн Уайтхед («Дюнкерк»).

За съемки фильма и сценарий отвечала актриса Фрэнсис О’Коннор («Искусственный разум») — это ее дебют в качестве режиссера. Продюсером картины стал Дэвид Баррон («Золушка», «Тарзан. Легенда», а также вся поттериана).

В широкий прокат картина выйдет 17 ноября. Посмотреть русский трейлер «Эмили» можно здесь.

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