В Москве и Петербурге пройдут премьеры байопика «Эмили»

За съемки фильма и сценарий отвечала актриса Фрэнсис О’Коннор («Искусственный разум») — это ее дебют в качестве режиссера. Продюсером картины стал Дэвид Баррон («Золушка», «Тарзан. Легенда», а также вся поттериана).