В Москве и Петербурге пройдут премьеры байопика «Эмили»

11 ноября в московском «Иллюзионе» и 16 ноября в петербургской «Авроре» пройдут премьеры фильма «Эмили». Приобрести билеты на показы можно на «Афише».
Фильм рассказывает о юности одной из трех сестер-писательниц Эмили Бронте и создании ее дебютного провокационного романа «Грозовой перевал».
Главную роль исполнила молодая звезда британского кинематографа Эмма Маки («Сексуальное просвещение»). Помимо нее в фильме снялись Оливер Джексон-Коэн («Призрак дома на холме») и Фионн Уайтхед («Дюнкерк»).
За съемки фильма и сценарий отвечала актриса Фрэнсис О’Коннор («Искусственный разум») — это ее дебют в качестве режиссера. Продюсером картины стал Дэвид Баррон («Золушка», «Тарзан. Легенда», а также вся поттериана).