Реклама
Новости
Суд продлил арест Илье Яшину* по делу о фейках про армию
Дарья Мельникова
Сегодня в 20:34

Басманный суд Москвы продлил арест бывшему муниципальному депутату по Красносельскому району столицы Илье Яшину* по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России. Об этом сообщает ТАСС.

Ходатайство о продлении срока рассматривалось в закрытом от СМИ и слушателей режиме. Яшин* пробудет под стражей до 26 ноября.

Политика обвиняют в публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ под видом достоверных сообщений. Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет тюрьмы.

Поводом послужил эфир, который Яшин* провел 7 апреля на ютьюбе. В нем он высказывался о произошедшем в Буче и использовал цитаты из видео Би-би-си.

13 июля Яшина* арестовали и отправили в СИЗО до 12 сентября. Однако 9 сентября Басманный суд Москвы продлил его арест до 12 ноября.

* Признан Минюстом физлицом-иноагентом.

расскажите друзьям
теги
Верховный суд
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»