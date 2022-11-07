Суд продлил арест Илье Яшину* по делу о фейках про армию

Басманный суд Москвы продлил арест бывшему муниципальному депутату по Красносельскому району столицы Илье Яшину* по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России. Об этом сообщает ТАСС.
Ходатайство о продлении срока рассматривалось в закрытом от СМИ и слушателей режиме. Яшин* пробудет под стражей до 26 ноября.
Поводом послужил эфир, который Яшин* провел 7 апреля на ютьюбе. В нем он высказывался о произошедшем в Буче и использовал цитаты из видео Би-би-си.
* Признан Минюстом физлицом-иноагентом.
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