Суд обязал YouTube восстановить доступ к аккаунтам Первого канала

Арбитражный суд Москвы признал незаконной блокировку ютьюб-каналов Первого канала и его телепередач. Об этом стало известно из решения, опубликованного на сайте суда.
Суд обязал Google восстановить доступ к ютьюб-аккаунтам «Первый канал», «Вечерний Ургант», «Пусть говорят», «Жить здорово», «Минута славы» и другим. Это должно быть сделано в течение пяти дней.
Если компания не выполнит требование суда в срок, ей придется выплачивать Первому каналу 100 тыс. рублей «за каждый день неисполнения судебного акта». Каждую неделю сумма неустойки будет увеличиваться вдвое.
Первый канал подал в суд на Google в мае 2022 года после того, как на платформе YouTube были заблокированы 54 канала российских СМИ. Блокировка коснулась не только Первого канала, но и МИА «Россия сегодня», ТАСС, ВГТРК, НТВ.