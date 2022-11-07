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Суд обязал YouTube восстановить доступ к аккаунтам Первого канала
Юлия Онодэра
Сегодня в 19:47

Арбитражный суд Москвы признал незаконной блокировку ютьюб-каналов Первого канала и его телепередач. Об этом стало известно из решения, опубликованного на сайте суда.

Суд обязал Google восстановить доступ к ютьюб-аккаунтам «Первый канал», «Вечерний Ургант», «Пусть говорят», «Жить здорово», «Минута славы» и другим. Это должно быть сделано в течение пяти дней.

Если компания не выполнит требование суда в срок, ей придется выплачивать Первому каналу 100 тыс. рублей «за каждый день неисполнения судебного акта». Каждую неделю сумма неустойки будет увеличиваться вдвое.

Первый канал подал в суд на Google в мае 2022 года после того, как на платформе YouTube были заблокированы 54 канала российских СМИ. Блокировка коснулась не только Первого канала, но и МИА «Россия сегодня», ТАСС, ВГТРК, НТВ.

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Первый каналGoogle
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