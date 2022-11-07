Против обливших супом картину Ван Гога экоактивистов возбудили уголовное дело

В Италии открыли уголовное дело против климатических активистов, которые облили супом картину Винсента Ван Гога «Сеятель» на выставке в Риме. Об этом сообщило информагентство Askanews.
Активистов обвинили по статье о порче, повреждении и незаконном использовании культурных ценностей. За их действия им грозит от двух до пяти лет лишения свободы.
Инцидент произошел 4 ноября в Палаццо Бонапарте. Участники сообщества «Последнее поколение» вылили овощной суп на картину, которая находилась под стеклом. Также экоактивисты приклеили себя к стене рядом с полотном.
Таким образом они пытались привлечь внимание к проблеме климатических изменений и выступить против использования угля. Картина Ван Гога в результате атаки не пострадала, она вернулась в экспозицию уже 6 ноября.
В последнее время увеличилось число акций экозащитников с использованием музейных объектов. Например, в Италии в июле участники «Последнего поколения» приклеили себя к полотну Боттичелли «Весна» в Галерее Уффици.