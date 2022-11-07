Вадим Елистратов стал главным редактором «Кинопоиска»

До «Кинопоиска» Елистратов девять лет работал в издательском доме «Комитет» — 4 года в TJournal и 5 лет главным редактором DTF, где он вместе с командой создал самое активное и живое сообщество в рунете вокруг видеоигр, кино и других явлений поп-культуры.