Бывший главред DTF Вадим Елистратов стал главным редактором «Кинопоиска». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сервиса.
В компании Елистратов будет отвечать за развитие медиа, чтобы сделать «Кинопоиск» площадкой для обсуждения не только кино, но и спортивных трансляций, шоу, аудиокниг, подкастов и другого развлекательного контента.
Кроме того, экс-промодиректор телеканала «2×2» Дмитрий Охотников занял должность креативного директора. Он займется видеонаправлением — короткими и длинными форматами, а также будет продюсировать шоу и создавать контент для редакции и ее медиаплощадок.
«Каждый день мы собираем вокруг контента разных людей и хотим, чтобы они делились мнением и общались. Поэтому мы позвали Вадима Елистратова, работавшего с большим комьюнити DTF, и Диму Охотникова, чтобы расширить линейку наших оригинальных видеоформатов», — сказал руководитель по развитию продукта «Кинопоиска» Александр Дунаевский.
До «Кинопоиска» Елистратов девять лет работал в издательском доме «Комитет» — 4 года в TJournal и 5 лет главным редактором DTF, где он вместе с командой создал самое активное и живое сообщество в рунете вокруг видеоигр, кино и других явлений поп-культуры.
Охотников работал на телеканале «2×2» 12 лет. Он создавал эфирное промо, продюсировал съемки и участвовал в разработке креативных кампаний.