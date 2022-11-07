Футбольный клуб «Ливерпуль» выставлен на продажу

«В последнее время поменялся ряд собственников в клубах английской Премьер-лиги, появлялись слухи о смене владельцев команд. В связи с этим нас регулярно спрашивают о статусе Fenway Sports Group по отношению к „Ливерпулю“.

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FSG часто получала предложения от третьих лиц, стремящихся стать акционерами „Ливерпуля“. Ранее FSG заявляла, что при правильных условиях рассмотрела бы вопрос о новых акционерах, если это будет отвечать интересам „Ливерпуля“.

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FSG по-прежнему полностью делает все для успеха „Ливерпуля“ на поле и за его пределами».