Футбольный клуб «Ливерпуль» выставлен на продажу

Владеющий британским футбольным клубом «Ливерпуль» американский холдинг Fenway Sports Group (FSG) выставил его на продажу, пишет The Athletic со ссылкой на презентацию компании.
Условия продажи издание не оглашает, как не приводит информацию о наличии претендентов на покупку или ведении переговоров с какой‑либо из сторон.
В официальном заявлении FSG для The Athletic указано:
«В последнее время поменялся ряд собственников в клубах английской Премьер-лиги, появлялись слухи о смене владельцев команд. В связи с этим нас регулярно спрашивают о статусе Fenway Sports Group по отношению к „Ливерпулю“.
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FSG часто получала предложения от третьих лиц, стремящихся стать акционерами „Ливерпуля“. Ранее FSG заявляла, что при правильных условиях рассмотрела бы вопрос о новых акционерах, если это будет отвечать интересам „Ливерпуля“.
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FSG по-прежнему полностью делает все для успеха „Ливерпуля“ на поле и за его пределами».
⠀
FSG часто получала предложения от третьих лиц, стремящихся стать акционерами „Ливерпуля“. Ранее FSG заявляла, что при правильных условиях рассмотрела бы вопрос о новых акционерах, если это будет отвечать интересам „Ливерпуля“.
⠀
FSG по-прежнему полностью делает все для успеха „Ливерпуля“ на поле и за его пределами».
Fenway Sports Group приобрела «Ливерпуль» в 2010 году. При новом владельце главным тренером стал Юрген Клопп, клуб выиграл Премьер-лигу впервые за 30 лет, а также стал победителем Лиги чемпионов, Кубка Англии и Кубка лиги. По оценке Forbes, стоимость футбольного клуба достигает 3,6 млрд фунтов или 4,45 млрд долларов по текущему курсу.
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