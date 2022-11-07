На перезапуск книжного магазина в Доме компании «Зингер» потратили 200 млн рублей

Он также отметил, что в последние годы объект был больше ориентирован на туристов, а не горожан: «Петербургский Дом книги нужно оставить в первую очередь для петербуржцев. Мы отошли от этой концепции, что было ошибкой. Наша задача — вернуть Дом книги петербуржцам».