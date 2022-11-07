На перезапуск книжного магазина в Доме компании «Зингер» потратили 200 млн рублей

На перезапуск книжного магазина в Доме компании «Зингер» потрачено 200 млн рублей — бюджетные средства при этом не использовались, заявил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, но не уточнил источники финансирования. Его цитирует «Деловой Петербург».
Эта сумма совпадает с данными предварительной сметы, которые Пиотровский озвучивал в июле. В следующем году АО «Торговая фирма „Санкт-Петербургский Дом книги“» — оно теперь управляет книжным — будет предоставлена субсидия на возмещение расходов в размере 150 млн рублей.
В сеть магазинов помимо вновь запускаемого входят также книжные на Литейном проспекте и в Кронштадте. Пиотровский заявил, что планируется ее расширение, это, по его словам, «было бы логично и правильно».
Согласно сообщению «Делового Петербурга», вице-губернатор признался: «Дом книги никогда не являлся моим любимым книжным магазином, я предпочитал другие».
Он также отметил, что в последние годы объект был больше ориентирован на туристов, а не горожан: «Петербургский Дом книги нужно оставить в первую очередь для петербуржцев. Мы отошли от этой концепции, что было ошибкой. Наша задача — вернуть Дом книги петербуржцам».
Знаменитый книжный магазин должны вновь открыть 12 ноября — при этом сроки неоднократно переносились. Одной из дат назывался день рождения Петра I в мае 2022 года. «Афиша Daily» подробно рассказывала о ситуации вокруг магазина.