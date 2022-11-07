Минкульт: проведение Московской биеннале в 2022 году на площадке Третьяковки невозможно

Проведение Московской биеннале современного искусства в 2022 году в Третьяковской галерее невозможно, заявила министр культуры Ольга Любимова. Ее цитирует ТАСС.
Глава Минкульта назвала выставку спорной по содержанию и допустила, что биеннале может пройти на другой площадке. Она также сообщила, что несколько экспонатов, которые организаторы собирались представить в рамках биеннале, не были согласованы с Третьяковской галереей.
Министерство культуры отменило Московскую биеннале 3 ноября. В ведомстве назвали несколько причин. Первая, как заявили в Минкульте, — это «абсолютное несоответствие уровня целого ряда экспонатов статусу избранной для биеннале площадки — государственного музея федерального значения». Организаторы и участники с формулировкой не согласились.
Также министерство сообщило, что фонд «Биеннале современного искусства» не выполнил договорные обязательства перед Третьяковской галереей. В частности, фонд нарушил сроки монтажа выставки и не предоставил документы, необходимые для обеспечения пожарной безопасности мероприятия.
Затем Третьяковская галерея и организаторы выставки обменялись заявлениями. В музее вновь произнесли тезис о том, что регулирующие документы (в том числе те, что затрагивают пожарную безопасность и монтаж/демонтаж) не получены, а работы не соответствуют «статусу избранной для биеннале площадки, художественному и этическому контексту выставки и заявленному организаторами возрастному цензу „6+“».
Организаторы сообщили, что ежедневно направляли письма с фиксацией действий в канцелярию музея и предложили Третьяковке выбрать новую дату открытия биеннале. Исходя из слов Ольги Любимовой, теперь этого не произойдет.