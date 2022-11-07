Минкульт: проведение Московской биеннале в 2022 году на площадке Третьяковки невозможно

Затем Третьяковская галерея и организаторы выставки обменялись заявлениями. В музее вновь произнесли тезис о том, что регулирующие документы (в том числе те, что затрагивают пожарную безопасность и монтаж/демонтаж) не получены, а работы не соответствуют «статусу избранной для биеннале площадки, художественному и этическому контексту выставки и заявленному организаторами возрастному цензу „6+“».