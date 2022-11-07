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В Москве задержали публициста Бориснева по делу о вымогательстве 17 млн у миллиардера Цикалюка
Дарья Мельникова
Сегодня в 14:59

В Москве полиция задержала публициста Сергея Бориснева. Его подозревают в вымогательстве 17 млн рублей у миллиардера Сергея Цикалюка, сообщает ТАСС.

В правоохранительных органах рассказали, что публицист угрожал опубликовать в своей книге информацию, порочащую честь и достоинство предпринимателя. Бориснева задержали при получении аванса в 900 тыс. рублей.

Полиция возбудила дело по пункту «г» части второй статьи 163 УК. Публицисту может грозить наказание в виде лишения свободы до 7 лет.

В настоящее время Бориснев находится под подпиской о невыезде.

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