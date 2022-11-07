Сборы кинотеатров в России впервые с февраля превысили 550 млн рублей за уик-энд

В последний раз выручка кинотеатров была выше на отрезке с 17 по 20 февраля, когда крупные иностранные студии еще не заявили об уходе с российского рынка. Тогда 60% сборов пришлось именно на их продукцию, включая картины «Анчартед: На картах не значится» Рубена Флейшера и «Смерть на Ниле» Кеннета Браны.