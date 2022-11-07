Сборы кинотеатров в России впервые с февраля превысили 550 млн рублей за уик-энд

По предварительным расчетам портала Kinobusiness.com, за уик-энд с 3 по 6 ноября сборы кинотеатров в России превысили 550 млн рублей.
В последний раз выручка кинотеатров была выше на отрезке с 17 по 20 февраля, когда крупные иностранные студии еще не заявили об уходе с российского рынка. Тогда 60% сборов пришлось именно на их продукцию, включая картины «Анчартед: На картах не значится» Рубена Флейшера и «Смерть на Ниле» Кеннета Браны.
Сейчас ситуация в корне иная: 5 ноября российские ленты заняли первые семь строчек кинопрокатного чарта. Лидер — картина «Сердце пармы» Антона Мегердичева. Она держится на первом месте на протяжении пяти недель. По подсчетам портала, за всю историю современного российского кинопроката так долго возглавлял чарт только «Аватар».
За «Сердцем пармы» следуют «Петр I: Последний царь и первый император» Андрея Кравчука, «Либерея: Охотники за сокровищами» Глеба Орлова, «Большое путешествие. Специальная доставка» Василия Ровенского и «Любовники» Елены Хазановой.
Из зарубежного кино в российскую первую десятку пробились только триллер «В эфире» Ромуальда Буланже и корейский боевик «Чрезвычайная ситуация» Хан Чэ Рима.