Руководство социальной сети Twitter, сократившее штат на 50%, пытается вернуть часть сотрудников. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Ранее сообщалось, что соцсеть уволила порядка 50% всех сотрудников — Bloomberg указывает, что это примерно 3700 человек. Тех, кого компания пытается вернуть, несколько десятков.
В преддверии закрытия сделки Маска по покупке платформы The Washington Post писал, что предприниматель намеревался сократить персонал Twitter на 75%. Близкие к компании источники это не подтверждали.
Ряд экс-сотрудников сообщали, что если бы инициатива была претворена в жизнь в подобном объеме, то социальная сеть столкнулась бы с возросшим риском взломов и распространения запрещенной информации, а оставшиеся сотрудники не справились бы с устранением проблем.
Сам Маск на фоне сокращений заявил: «Хочу быть предельно ясным и повторюсь, что твердая приверженность Twitter модерации контента остается абсолютно неизменной».