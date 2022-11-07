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Bloomberg: Twitter пытается вернуть часть уволенных сотрудников — их сократили по ошибке
Денис Ламехов
Сегодня в 13:12

Руководство социальной сети Twitter, сократившее штат на 50%, пытается вернуть часть сотрудников. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным собеседников агентства, часть таких работников уволили по ошибке, других — еще до момента, когда менеджмент платформы понял, что их компетенции и опыт могут понадобиться для запуска новых функций. Их проектированием занят Илон Маск — он стал владельцем Twitter в конце октября.

Ранее сообщалось, что соцсеть уволила порядка 50% всех сотрудников — Bloomberg указывает, что это примерно 3700 человек. Тех, кого компания пытается вернуть, несколько десятков.

В преддверии закрытия сделки Маска по покупке платформы The Washington Post писал, что предприниматель намеревался сократить персонал Twitter на 75%. Близкие к компании источники это не подтверждали.

Ряд экс-сотрудников сообщали, что если бы инициатива была претворена в жизнь в подобном объеме, то социальная сеть столкнулась бы с возросшим риском взломов и распространения запрещенной информации, а оставшиеся сотрудники не справились бы с устранением проблем.

Сам Маск на фоне сокращений заявил: «Хочу быть предельно ясным и повторюсь, что твердая приверженность Twitter модерации контента остается абсолютно неизменной».

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