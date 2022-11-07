По данным собеседников агентства, часть таких работников уволили по ошибке, других — еще до момента, когда менеджмент платформы понял, что их компетенции и опыт могут понадобиться для запуска новых функций. Их проектированием занят Илон Маск — он стал владельцем Twitter в конце октября.