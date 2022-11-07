В московском Черкизово старинную пожарную часть с каланчой переделают в магазины и ресторан

Заброшенное здание бывшей пожарной части села Черкизово (ныне — района Москвы Преображенская площадь) все-таки реставрируют. В нем откроются магазины и ресторан, сообщает телеграм-канал «Москва. Детали».
Здание построили в 1906 году, и изначально это была ткацкая фабрика. В середине 1920-х к фабрике пристроили кирпичную башню (каланчу), ее переоборудовали под пожарную часть, которая находилась там до середины 1990-х. Позже здание занимал автосервис и другой мелкий бизнес, а затем и вовсе оказалось заброшенным. В 2016 году произошел пожар, который уничтожил почти весь второй этаж.
В рамках реставрации уже пересобрали всю деревянную часть, планируется также очистить кирпичную кладку, заменить окна и деревянные наличники. От каланчи уже почти ничего не осталось, однако ее обещают восстановить — она тоже будет деревянной, как и было изначально.
О планах реставрировать здание стало известно еще в мае 2021 года. Глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов заявлял, что работы будут окончены до конца 2021-го, однако завершение проекта было отложено на неопределенный срок и местные жители сомневались, что реставрация все-таки будет произведена.