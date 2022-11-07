В московском Черкизово старинную пожарную часть с каланчой переделают в магазины и ресторан

Здание построили в 1906 году, и изначально это была ткацкая фабрика. В середине 1920-х к фабрике пристроили кирпичную башню (каланчу), ее переоборудовали под пожарную часть, которая находилась там до середины 1990-х. Позже здание занимал автосервис и другой мелкий бизнес, а затем и вовсе оказалось заброшенным. В 2016 году произошел пожар, который уничтожил почти весь второй этаж.