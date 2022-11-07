Третьяковская галерея прокомментировала отмену Московской биеннале современного искусства

«Единственное, что мы можем ответить коллегам из Государственной Третьяковской галереи, — вы правы. Такие проекты, как наш, требуют большого количества документов. И монтаж 9-й Московской биеннале проходил в таких условиях, что мы направляли по три письма в канцелярию музея каждый день, фиксирующие наши действия и действия сотрудников галереи. Например, зафиксировали демонтаж приборного щитка и проводки над нашими залами или попытку главного инженера галереи вопреки договору и действующему законодательству переложить на фонд Московской биеннале обязанности по обеспечению пожарной безопасности здания.

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Все письма направлены и зафиксированы. Ответ на официальное письмо галереи направлен. Вот и письмо, и ответ.

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Что касается видоизмененных экспонатов, то в процессе монтажа все экспонаты видоизменяются. Именно поэтому выставки принимаются и передаются уже в окончательном виде с официальными подписями, когда автор и организаторы все сделали и закончили. Пока такого документа у фонда Московской биеннале и Государственной Третьяковской галереи нет. Но мы очень надеемся, что появится».

Организаторы 9-й Московской международной биеннале современного искусства