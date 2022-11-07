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Третьяковская галерея прокомментировала отмену Московской биеннале современного искусства
Денис Ламехов
Сегодня в 11:41

Третьяковская галерея прокомментировала отмену 9-й Московской международной биеннале современного искусства, которая должна была открыться в стенах музея 7 ноября. Сообщение появилось в телеграм-канале Третьяковки.

Согласно заявлению галереи, вернисаж биеннале был намечен на 3 ноября, открытие — на 4-е (ранее называлась дата 7 ноября). Монтаж должен быть закончиться 2 ноября, но этого, по словам музея, не произошло: «Залы не подготовлены, не все экспонаты были приняты Третьяковской галереей».

Третьяковка также заявила, что организаторы биеннале не предоставили регулирующие документы, среди которых те, что подтверждают соответствие используемых материалов требованиям пожарной безопасности, а также график монтажа и демонтажа художественных работ и оборудования. Об этом ранее заявляло Министерство культуры — оно же закрыло выставку.

В тексте также указано, что копии страховых полисов на произведения не были переданы галерее до 30 сентября — согласно сообщению музея, таковы были изначальные обязательства организаторов.

«Фотографии нескольких работ, опубликованные в Telegram-каналах и циркулирующие в сети интернет, действительно были сделаны в начале прошлой недели в залах строящейся экспозиции биеннале и содержат изображения экспонатов, предложенных организаторами выставки к публичной демонстрации, несмотря на то что еще на стадии согласования состава выставки они были исключены.

По требованию Третьяковской галереи экспонаты были демонтированы как несоответствующие статусу избранной для биеннале площадки, художественному и этическому контексту выставки и заявленному организаторами возрастному цензу „6+“. Некоторые экспонаты впоследствии были видоизменены организаторами».
Третьяковская галерея

«Совокупность этих и многих других фактов, непрофессиональные действия организаторов выставки привели к тому, что 3 ноября 2022 года было принято решение об отмене 9-й Московской международной биеннале современного искусства», — сообщили в музее.

Организаторы биеннале опубликовали ответный текст, а также выложили официальные письма.

«Единственное, что мы можем ответить коллегам из Государственной Третьяковской галереи, — вы правы. Такие проекты, как наш, требуют большого количества документов. И монтаж 9-й Московской биеннале проходил в таких условиях, что мы направляли по три письма в канцелярию музея каждый день, фиксирующие наши действия и действия сотрудников галереи. Например, зафиксировали демонтаж приборного щитка и проводки над нашими залами или попытку главного инженера галереи вопреки договору и действующему законодательству переложить на фонд Московской биеннале обязанности по обеспечению пожарной безопасности здания.

Все письма направлены и зафиксированы. Ответ на официальное письмо галереи направлен. Вот и письмо, и ответ.

Что касается видоизмененных экспонатов, то в процессе монтажа все экспонаты видоизменяются. Именно поэтому выставки принимаются и передаются уже в окончательном виде с официальными подписями, когда автор и организаторы все сделали и закончили. Пока такого документа у фонда Московской биеннале и Государственной Третьяковской галереи нет. Но мы очень надеемся, что появится».
Организаторы 9-й Московской международной биеннале современного искусства
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