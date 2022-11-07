Третьяковская галерея прокомментировала отмену Московской биеннале современного искусства

Третьяковская галерея прокомментировала отмену 9-й Московской международной биеннале современного искусства, которая должна была открыться в стенах музея 7 ноября. Сообщение появилось в телеграм-канале Третьяковки.
Согласно заявлению галереи, вернисаж биеннале был намечен на 3 ноября, открытие — на 4-е (ранее называлась дата 7 ноября). Монтаж должен быть закончиться 2 ноября, но этого, по словам музея, не произошло: «Залы не подготовлены, не все экспонаты были приняты Третьяковской галереей».
Третьяковка также заявила, что организаторы биеннале не предоставили регулирующие документы, среди которых те, что подтверждают соответствие используемых материалов требованиям пожарной безопасности, а также график монтажа и демонтажа художественных работ и оборудования. Об этом ранее заявляло Министерство культуры — оно же закрыло выставку.
В тексте также указано, что копии страховых полисов на произведения не были переданы галерее до 30 сентября — согласно сообщению музея, таковы были изначальные обязательства организаторов.
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По требованию Третьяковской галереи экспонаты были демонтированы как несоответствующие статусу избранной для биеннале площадки, художественному и этическому контексту выставки и заявленному организаторами возрастному цензу „6+“. Некоторые экспонаты впоследствии были видоизменены организаторами».
«Совокупность этих и многих других фактов, непрофессиональные действия организаторов выставки привели к тому, что 3 ноября 2022 года было принято решение об отмене 9-й Московской международной биеннале современного искусства», — сообщили в музее.
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Все письма направлены и зафиксированы. Ответ на официальное письмо галереи направлен. Вот и письмо, и ответ.
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Что касается видоизмененных экспонатов, то в процессе монтажа все экспонаты видоизменяются. Именно поэтому выставки принимаются и передаются уже в окончательном виде с официальными подписями, когда автор и организаторы все сделали и закончили. Пока такого документа у фонда Московской биеннале и Государственной Третьяковской галереи нет. Но мы очень надеемся, что появится».