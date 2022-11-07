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СМИ: «Яндекс Музыка» может разрешить пользователям добавлять собственные треки в общий каталог
Денис Ламехов
Сегодня в 10:24

Аудиоплатформа «Яндекс Музыка» тестирует загрузку пользовательской музыки в общий каталог, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в музыкальной индустрии.

Такие песни будут проверяться на соблюдение авторских прав и получат специальную отметку. За счет нововведения «Яндекс» рассчитывает расширить каталог треков, сократившийся из‑за ухода с российского рынка западных музыкальных лейблов, в числе которых Sony Music, отмечают собеседники газеты.

Большинство сервисов не позволяют музыкантам напрямую загружать свои песни в общий доступ. У «Яндекс Музыки» есть функция загрузки, но, опять же, она предназначена лишь для персонального использования. Чтобы попасть на стриминги, исполнителям необходимо иметь контракт с лейблом или пользоваться платформами цифровой дистрибуции.

Опрошенные изданием эксперты заявляют, что новая возможность может заинтересовать небольшие музыкальные сообщества и нишевых или начинающих артистов. Некоторые из собеседников «Коммерсанта» полагают, что вся востребованная музыка, которую можно монетизировать, на «Яндекс Музыке» уже есть.

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