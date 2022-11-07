СМИ: «Яндекс Музыка» может разрешить пользователям добавлять собственные треки в общий каталог

Большинство сервисов не позволяют музыкантам напрямую загружать свои песни в общий доступ. У «Яндекс Музыки» есть функция загрузки, но, опять же, она предназначена лишь для персонального использования. Чтобы попасть на стриминги, исполнителям необходимо иметь контракт с лейблом или пользоваться платформами цифровой дистрибуции.