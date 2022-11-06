Умерла участница слоукор-группы Low Мими Паркер

За время своего существования Low выпустили 13 студийных альбомов, последний из которых — «Hey What» — вышел в сентябре 2021 года. Артем Макраский писал для «Афиши Daily» о нем следующее: «Здесь столько моментов неподдельной, настоящей красоты, спрятанной в простых вокализах и простеньких рефренах, что сложно назвать эту музыку беспросветной. Наоборот, это альбом о том, как сквозь шторм проглядывают первые лучи света и дарят необходимую надежду».