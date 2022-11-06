Умерла участница слоукор-группы Low Мими Паркер

Вокалистка и барабанщица американской инди-рок-группы Low Мими Паркер умерла. Об этом коллектив сообщил в твиттере. Как отмечает Pitchfork, с 2020 года артистка боролась с раком яичников.
«Друзья, трудно выразить вселенную языком и простым сообщением, но она скончалась прошлой ночью, окруженная семьей и любовью, в том числе вашей. Храните ее имя поблизости и в святости. Разделите этот момент с теми, кому вы нужны. Любовь — действительно самое главное», — написали музыканты.
Low появились в 1993 году в результате экспериментов Алана Спархока с минимализмом в другой группе Zen Identity. Спархок пригласил свою девушку Паркер играть на ударных, а Джона Николса — на бас-гитаре. Несмотря на изменения в составе, Паркер и Спархок всегда оставались в группе.
Low считаются одним из первых и самых значимых коллективов в жанре слоукор. Среди отличительных элементов звучания Low критики отмечают вокальные гармонии Паркер и Спархока.
За время своего существования Low выпустили 13 студийных альбомов, последний из которых — «Hey What» — вышел в сентябре 2021 года. Артем Макраский писал для «Афиши Daily» о нем следующее: «Здесь столько моментов неподдельной, настоящей красоты, спрятанной в простых вокализах и простеньких рефренах, что сложно назвать эту музыку беспросветной. Наоборот, это альбом о том, как сквозь шторм проглядывают первые лучи света и дарят необходимую надежду».