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В метро Петербурга установили рекламу кондитерских «Буше» со слоганом «Для шага вперед»
Семён Гудошников
Сегодня в 19:13

Пользователь твиттера mu_backup выложил фото с неоднозначной рекламой сети кафе и кондитерских «Буше», размещенной напротив платформы в метро Петербурга. На плакате на станции «Комендантский проспект» написан слоган «Для шага вперед».

Юзер отметил, что в отличие от действий, указанных в гайдах по предотвращению суицида, таких как установка перил, подобная реклама, напротив, подталкивает к импульсивному действию. «Шутки шутками, а именно эта мысль возникает, когда видишь предложение сделать шаг перед путями метро», — написал он.

Юзер отметил, что, возможно, это общий плакат для промо «Буше». Но задался вопросом, о чем думал метрополитен, когда сдавал это место под плакат с подобным слоганом.

Другие пользователи тоже раскритиковали рекламу кондитерских. Один из них обратился за комментарием в «Буше», где ответили: «Спасибо за вашу обратную связь. Конечно, мы имели ввиду совсем другое. И разделяя это беспокойство, мы уже заменили эти носители в метро».

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