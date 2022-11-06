В метро Петербурга установили рекламу кондитерских «Буше» со слоганом «Для шага вперед»

Другие пользователи тоже раскритиковали рекламу кондитерских. Один из них обратился за комментарием в «Буше», где ответили: «Спасибо за вашу обратную связь. Конечно, мы имели ввиду совсем другое. И разделяя это беспокойство, мы уже заменили эти носители в метро».