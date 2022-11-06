Верховный комиссар ООН призвал Илона Маска соблюдать права человека в Twitter

Письмо Тюрка следует за сообщениями о том, что Маск уволил половину из 8 тыс. сотрудников Twitter. По данным NBC, сокращения сильнее всего затронули команды, ответственные за защиту от дезинформации. В самой компании утверждают прямо противоположное — что эти отделы пострадали меньше всего.