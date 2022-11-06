Верховный комиссар ООН призвал Илона Маска соблюдать права человека в Twitter

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк направил Илону Маску открытое письмо, где призвал обеспечить в Twitter права человека. Об этом говорится на сайте организации.
По мнению Тюрка, права человека должны занимать центральное место в управлении соцсетью, и компания должна понимать вред, который она может нанести. Чтобы исключить это, необходимо установить ограничения в использовании платформы, считает представитель ООН.
Он подчеркнул, что соцсети необходимо отстаивать право на выражение мнений в рамках соответствующих законов и сообщать о запросах правительств, которые нарушают эти права. При этом нужно соблюдать неприкосновенность частной жизни.
Одновременно Тюрк призвал недопустить распространение вредоносной дезинформации, подобной той, что появилась в начале пандемии — о вреде вакцин. Комиссар ООН считает, что в Twitter не должно быть места ненависти, подстрекающей к дискриминации и насилию.
«Политика модерации контента Twitter должна по-прежнему запрещать такую ненависть на платформе. Необходимо приложить все усилия для скорейшего удаления подобного контента», — говорится в письме.
Еще два принципа соблюдения прав, названные Тюрком, — прозрачность, которая достигается при помощи открытого ПО, и защита конфиденциальности, включающая отказ от отслеживания пользовательских данных.
Письмо Тюрка следует за сообщениями о том, что Маск уволил половину из 8 тыс. сотрудников Twitter. По данным NBC, сокращения сильнее всего затронули команды, ответственные за защиту от дезинформации. В самой компании утверждают прямо противоположное — что эти отделы пострадали меньше всего.