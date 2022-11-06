Несколько населенных пунктов Херсонской области остались без света

The New York Times со ссылкой на директора департамента муниципальной безопасности администрации Киева Романа Ткачука писал, что в столице готовятся к эвакуации примерно трех миллионов человек — всех оставшихся жителей города. Это произойдет в случае полного отключения Киева от электроэнергии.