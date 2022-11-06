Несколько населенных пунктов Херсонской области остались без света

Более чем в 10 населенных пунктах Херсонской области отключилось электроснабжение. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы региона.
Собеседник агентства заявил, что часть региона осталась без света из‑за повреждения магистральной линии электропередачи.
«В результате теракта на магистрали Берислав — Каховка повреждены три железобетонные опоры высоковольтных линий электропередачи», — заявил представитель экстренных служб.
Местные телеграм-каналы сообщают, что из‑за отключения электричества в Херсоне также прекратилось водоснабжение.
В конце октября были обстреляны объекты критической инфраструктуры в ряде регионов Украины, включая Киев, Харьков, Запорожье, а также Одесскую, Кременчугскую и другие области. На фоне этого по всей стране экстренно отключали электричество.
The New York Times со ссылкой на директора департамента муниципальной безопасности администрации Киева Романа Ткачука писал, что в столице готовятся к эвакуации примерно трех миллионов человек — всех оставшихся жителей города. Это произойдет в случае полного отключения Киева от электроэнергии.