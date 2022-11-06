В Костроме арестовали директора фирмы, организовывавшей работу кафе «Полигон»

В прокуратуре сказали, что в кафе в нарушение техники безопасности были заперты эвакуационные выходы. Кроме того, в заведении несколько лет не проводились проверки. В МЧС объяснили это тем, что формальным собственником «Полигона» был указан индивидуальный предприниматель, отнесенный к категории микропредприятия, а арендатор помещения в 2019 году сообщил надзорным органам, что прекратил деятельность. Относительно ИП-микропредприятий действует мораторий на проверки.