В Костроме арестовали директора фирмы, организовывавшей работу кафе «Полигон»

Свердловский районный суд Костромы арестовал на два месяца директора фирмы, которая организовывала работу сгоревшего кафе «Полигон». Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.
Женщину подозревают по части 3 статьи 238 УК — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Максимальное наказание — десять лет лишения свободы.
По версии следствия, подозреваемая допустила в «Полигоне» нарушения требований пожарной безопасности, из‑за чего погибли люди.
Ранее Следственный комитет сообщил о задержании двух человек по делу о пожаре в костромском клубе. Первая — это директор ООО «Империя», о которой было сказано выше, второй — 23-летний мужчина, использовавший пиротехнику, из‑за которой, предположительно, и началось возгорание. Его подозревают по части 3 статьи 109 УК (причинение смерти по неосторожности), по которой грозит до четырех лет тюрьмы.
Официально его личность не раскрывается, но Baza пишет, что это военнослужащий Станислав Ионкин. По данным телеграм-канала, в августе он вернулся с Украины, где был ранен, а в Кострому приехал на медкомиссию.
Пожар в клубе «Полигон», принадлежащем местному депутату от «Единой России» Ихтияру Мирзоеву, произошел в ночь на субботу, 5 ноября. В результате погибли 13 человек, около 60 обратились за медицинской помощью.
В прокуратуре сказали, что в кафе в нарушение техники безопасности были заперты эвакуационные выходы. Кроме того, в заведении несколько лет не проводились проверки. В МЧС объяснили это тем, что формальным собственником «Полигона» был указан индивидуальный предприниматель, отнесенный к категории микропредприятия, а арендатор помещения в 2019 году сообщил надзорным органам, что прекратил деятельность. Относительно ИП-микропредприятий действует мораторий на проверки.