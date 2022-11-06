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В Костроме арестовали директора фирмы, организовывавшей работу кафе «Полигон»
Семён Гудошников
Сегодня в 16:58

Свердловский районный суд Костромы арестовал на два месяца директора фирмы, которая организовывала работу сгоревшего кафе «Полигон». Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Женщину подозревают по части 3 статьи 238 УК — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Максимальное наказание — десять лет лишения свободы.

По версии следствия, подозреваемая допустила в «Полигоне» нарушения требований пожарной безопасности, из‑за чего погибли люди.

Ранее Следственный комитет сообщил о задержании двух человек по делу о пожаре в костромском клубе. Первая — это директор ООО «Империя», о которой было сказано выше, второй — 23-летний мужчина, использовавший пиротехнику, из‑за которой, предположительно, и началось возгорание. Его подозревают по части 3 статьи 109 УК (причинение смерти по неосторожности), по которой грозит до четырех лет тюрьмы.

Официально его личность не раскрывается, но Baza пишет, что это военнослужащий Станислав Ионкин. По данным телеграм-канала, в августе он вернулся с Украины, где был ранен, а в Кострому приехал на медкомиссию.

Пожар в клубе «Полигон», принадлежащем местному депутату от «Единой России» Ихтияру Мирзоеву, произошел в ночь на субботу, 5 ноября. В результате погибли 13 человек, около 60 обратились за медицинской помощью.

В прокуратуре сказали, что в кафе в нарушение техники безопасности были заперты эвакуационные выходы. Кроме того, в заведении несколько лет не проводились проверки. В МЧС объяснили это тем, что формальным собственником «Полигона» был указан индивидуальный предприниматель, отнесенный к категории микропредприятия, а арендатор помещения в 2019 году сообщил надзорным органам, что прекратил деятельность. Относительно ИП-микропредприятий действует мораторий на проверки.

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