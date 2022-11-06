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Brockhampton выпустили трек «Big Pussy». Он войдет в последний альбом группы
Виктория Шанина
Сегодня в 16:49

Американский бойз-бенд Brockhampton выпустил трек «Big Pussy». Послушать его можно на всех стриминговых площадках.

В этом сингле музыканты, кажется, собрали все типичные для стереотипного американского рэпа слова, включая «bitch», «ass», «nigga», «shit», «motherfuckers» и так далее. Однако в «Big Pussy» есть и немного лирики — группа рассуждает о скором распаде, успехе и ожиданиях общества, которые зачастую очень давят.

Песня войдет в альбом «Family», релиз которого запланирован на 17 ноября. Вместе с треком группа сразу опубликовала клип на «Big Pussy». В описании к ролику отмечается, что «Family» — последняя пластинка Brockhampton.

В январе Brockhampton сообщили, что приостанавливают деятельность на неопределенный срок. Причины они не раскрыли.

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