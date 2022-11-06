Brockhampton выпустили трек «Big Pussy». Он войдет в последний альбом группы

В этом сингле музыканты, кажется, собрали все типичные для стереотипного американского рэпа слова, включая «bitch», «ass», «nigga», «shit», «motherfuckers» и так далее. Однако в «Big Pussy» есть и немного лирики — группа рассуждает о скором распаде, успехе и ожиданиях общества, которые зачастую очень давят.