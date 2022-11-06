«Известия»: Nike вернулся в Россию под брендом NSP

23 сентября представитель Nike на заседании Черемушкинского суда в Москве заявил, что работа компании в России не прекратилась. В связи с этим судьи не удовлетворили иск о том, что она не выполняет обязательств перед клиентами по замене товара и бесплатному устранению недостатков.