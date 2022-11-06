«Известия»: Nike вернулся в Россию под брендом NSP

В московском «Outlet Village Белая Дача» заработал первый магазин Nike под новым брендом — NSP. Об этом сообщают «Известия».
По словам одного из продавцов точки, российский бизнес Nike выкупила российская мультибрендовая сеть Sport Point. Покупатели говорят, что ассортимент магазина не изменился.
The Village преполагает, что NSP расшифровывается как Nike Sports Point. Сколько магазинов сети откроются под новым брендом и когда это произойдет, не уточняется.
23 сентября представитель Nike на заседании Черемушкинского суда в Москве заявил, что работа компании в России не прекратилась. В связи с этим судьи не удовлетворили иск о том, что она не выполняет обязательств перед клиентами по замене товара и бесплатному устранению недостатков.
В иске против Nike говорилось, что компания, следуя санкциям США, решила полностью покинуть российский рынок. «В публичной плоскости говорится о том, что фирма ушла из России, но фактические действия говорят об обратном: Nike продолжает присутствовать на российском рынке и действовать в рамках российского законодательства, в связи с этим права потребителя не нарушены», — отметил глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.