В аэропорту Амстердама задержали более 200 экоактивистов Greenpeace и Extinction Rebellion

В аэропорту Схипхол под Амстердамом задержаны более 200 экоактивистов. Об этом пишет NL Times со ссылкой на пресс-службу военной полиции Нидерландов.
Речь идет об активистах экологической организации Greenpeace и движения Extinction Rebellion, которые накануне прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта и блокировали вылет частных самолетов. По данным агентства, некоторые из них катались на велосипедах по полосам, другие садились под шасси или перед самолетами. Так они выразили протест против климатического саммита ООН (COP27), который стартовал 6 ноября в Египте.
По словам пресс-секретаря военной полиции, сейчас задержанных идентифицируют, составляются протоколы. Этот процесс затянулся, так как активистов очень много.
В своем твиттере движение Extinction Rebellion заявляет, что активистов держали в переполненных автобусах без вентиляции, еды и воды. Пресс-секретарь эту информацию отрицает.
Позже прокуратура решит, по каким статьям будут проходить обвиняемыми задержанные. Решение будет озвучено на следующей неделе.
«Все они совершили уголовное преступление», — сказал собеседник NL Times в пресс-службе полиции.