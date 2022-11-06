В аэропорту Амстердама задержали более 200 экоактивистов Greenpeace и Extinction Rebellion

Речь идет об активистах экологической организации Greenpeace и движения Extinction Rebellion, которые накануне прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта и блокировали вылет частных самолетов. По данным агентства, некоторые из них катались на велосипедах по полосам, другие садились под шасси или перед самолетами. Так они выразили протест против климатического саммита ООН (COP27), который стартовал 6 ноября в Египте.