СМИ: релиз Diablo IV запланирован на апрель 2023 года

Diablo IV была анонсирована в ноябре 2019 года на BlizzCon. Действие игры развернется спустя 60 лет после событий третьей части — в мире, где миллионы людей были убиты действиями как Высоких Небес, так и Пылающего Ада. Открытый мир в RPG будет разделен на пять локаций, а играть можно будет как в одиночку, так и в команде. Запланированы также PvP-зоны, хоть полноценной MMO игра и не будет.