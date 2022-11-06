СМИ: релиз Diablo IV запланирован на апрель 2023 года

Выход Diablo IV намечен на апрель 2023 года, сообщили ведущий подкаста XboxEra и редактор издания Windows Central Джез Корден со ссылкой на источники. По их словам, Blizzard пока не утвердила точную дату релиза экшен-RPG, но планирует ее выпустить в апреле.
По данным инсайдеров, Blizzard покажет трейлер Diablo IV и откроет предзаказ игры на The Game Awards 2022, которая пройдет в декабре. Windows Central пишет, что одним из преимуществ предзаказа станет доступ к бета-тестированию Diablo IV.
Как отмечает DTF, эта информация совпадает с утечкой от августа 2022 года, когда в сеть попало расписание релизов и анонсов Activision Blizzard. В нем говорилось, что оформить предварительный заказ игры можно будет с 8 декабря. Несколько других дат из этого расписания уже подтвердились.
По словам ведущего подкаста XboxEra, открытое бета-тестирование Diablo IV начнется в феврале 2023 года. В самой Blizzard точные даты тестирования и выхода игры не называли, указывая лишь, что RPG станет доступна в 2023 году.
Diablo IV была анонсирована в ноябре 2019 года на BlizzCon. Действие игры развернется спустя 60 лет после событий третьей части — в мире, где миллионы людей были убиты действиями как Высоких Небес, так и Пылающего Ада. Открытый мир в RPG будет разделен на пять локаций, а играть можно будет как в одиночку, так и в команде. Запланированы также PvP-зоны, хоть полноценной MMO игра и не будет.