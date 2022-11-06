Девушка ловила педофилов в видеочате, прикидываясь 15-летней. Одним из ее собеседников стал учитель

Когда блогерша созвонилась с Кристоффом, она почти сразу отметила, что ей 15. После чего учитель сказал девушке, что у нее «сексуальный акцент», спросил, «была ли она со взрослым мужчиной» и «что ее возбуждает». После ответа блогерши, что ей нравятся руки, Кристоф заявил, что хотел бы «держаться с ней за руки», «трогать ее тело» и «провести рукой по ее лицу».