Девушка ловила педофилов в видеочате, прикидываясь 15-летней. Одним из ее собеседников стал учитель

Учителя средней школы Вестервилля, штат Огайо, отправили в отставку после того, как в сети распространилось видео, где он делает непристойные предложения девушке, которая представилась несовершеннолетней. Об этом сообщает The Columbus Dispatch.
29-летний Джастин Кристофф, учитель математики и помощник тренера по толканию ядра попал в видео на ютьюб-канале Omna с 356 тыс. подписчиков. Одна из рубрик на канале — «Поймать хищника», в рамках которой 19-летняя девушка созванивается в онлайн-чате Omegle с незнакомыми людьми, прикидываясь несовершеннолетней. Цель — вывести на чистую воду взрослых мужчин с недобрыми намерениями.
Когда блогерша созвонилась с Кристоффом, она почти сразу отметила, что ей 15. После чего учитель сказал девушке, что у нее «сексуальный акцент», спросил, «была ли она со взрослым мужчиной» и «что ее возбуждает». После ответа блогерши, что ей нравятся руки, Кристоф заявил, что хотел бы «держаться с ней за руки», «трогать ее тело» и «провести рукой по ее лицу».
Спустя некоторое время в кадре появился другой блогер, который спросил Кристоффа, неужели он совсем не смущается. Тогда мужчина резко вышел из чата.
Вскоре видео с разговором учителя стало распространяться среди его учеников. О ролике узнало руководство школы, которое отстранило Кристоффа от занятий. Отдел кадров учебного заведения начал расследование. Тем временем в полицейском департаменте изучили ситуацию и не нашли в ней ничего криминального.