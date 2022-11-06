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Пригожин: ЧВК «Вагнер» создает центры подготовки ополченцев в Курской и Белгородской областях
Виктория Шанина
Сегодня в 13:36

Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» создает центры подготовки и управления народным ополчением в Курской и Белгородской областях. Соответствующее сообщение Пригожина опубликовала пресс-служба его компании «Конкорд».

«На мой взгляд, ополчение должно состоять из первой линии, которая полностью лежит на жителях данной области. Для того чтобы обеспечить материальную составляющую ополчения, я считаю, нам не нужно обращаться к госорганам, а возложить ответственность на региональный бизнес», — сказал создатель ЧВК.

Пригожин предложил владельцам небольших заводов отправить сотрудников-мужчин «нести службу в окопах». По его мнению, «половозрелые самцы» должны проводить одну неделю на фронте, после чего — три недели дома и на производстве, «и так по кругу».

«Местный житель, как никто другой, знает свои территории, способен бороться с ДРГ (диверсионно-разведывательные группы. — Прим. ред.) и принять на себя первый удар в случае необходимости», — заявил Евгений Пригожин.

Центры подготовки ЧВК «Вагнер» Пригожин будет полностью финансировать сам. По словам бизнесмена, ему «ни федерального, ни регионального бюджета, ничего не нужно».

«Безусловно, встанет вопрос о нераспространении стрелкового оружия на данных территориях. В окопах, конечно, все должны стоять с оружием, но его ношение должно быть запрещено в населенных пунктах и вне линии обороны», — добавил он.

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