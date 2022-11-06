Пассажирский самолет упал в озеро Виктория в Танзании

Пассажирский самолет упал в танзанийское озеро Виктория. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную государственную телекомпанию TBC.
Агентство пишет, что число человек на борту и наличие погибших пока неизвестно. Ранее сообщалось о 49 пассажирах и 4 членах экипажа на борту. Известно о спасении 15 человек.
TBC в качестве причин аварии называет шторм и проливные дожди. Лайнер направлялся из деловой столицы страны Дар-эс-Салам в город Букоба.
Он рухнул в воду примерно в 100 метрах от аэропорта Букобы, отметил начальник местной полиции. На видеозаписях и фото, размещенных в соцсетях, видно, что самолет практически полностью погрузился под воду.
Борт, потерпевший крушение, принадлежит Precision Air — крупнейшей частной авиакомпании Танзании. Она идентифицировала самолет как рейс PW 494 и заявила, что он «попал в аварию, когда приближался к аэропорту Букоба», не приведя дополнительных подробностей.