Боксер Дмитрий Бивол в 10-й раз защитил титул чемпиона мира по версии WBA

Российский боксер Дмитрий Бивол одержал победу над мексиканцем Хильберто Рамиресом в рамках турнира профессионального бокса, который состоялся 5 ноября на «Этихад Арене» в Абу-Даби. Об этом пишет «Чемпионат».
Бой продлился все 12 раундов. По его итогам судьи единогласно присудили Биволу победу.
Дмитрий Бивол в 10-й раз защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA. Всего на профессиональном ринге на его счету 21 победа и ни одного поражения.
Хильберто Рамирес, в свою очередь, впервые потерпел поражение, теперь у него 44 победы в 45 боях.