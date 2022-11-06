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Боксер Дмитрий Бивол в 10-й раз защитил титул чемпиона мира по версии WBA
Виктория Шанина
Сегодня в 11:31

Российский боксер Дмитрий Бивол одержал победу над мексиканцем Хильберто Рамиресом в рамках турнира профессионального бокса, который состоялся 5 ноября на «Этихад Арене» в Абу-Даби. Об этом пишет «Чемпионат».

Бой продлился все 12 раундов. По его итогам судьи единогласно присудили Биволу победу.

Дмитрий Бивол в 10-й раз защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA. Всего на профессиональном ринге на его счету 21 победа и ни одного поражения.

Хильберто Рамирес, в свою очередь, впервые потерпел поражение, теперь у него 44 победы в 45 боях.

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