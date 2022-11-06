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Александр Овечкин побил рекорд НХЛ по числу голов за один клуб
Виктория Шанина
Сегодня в 10:32

Российский хоккеист, нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побил рекорд НХЛ по числу голов, забитых за один клуб. Об этом сообщает «Интерфакс».

Будучи игроком «Вашингтон», Овечкин в общей сложности забросил 787 шайб. Последний гол он забил на матче против «Аризоны», который состоялся 5 ноября.

Предыдущий рекорд принадлежал канадцу Горди Хоу, который забил 786 голов в 1687 матчах за клуб «Детройт».

В общем рейтинге лучших бомбардиров НХЛ всех времен Александр Овечкин теперь занимает 19-е место. Всего на его счету 1421 очко (голы плюс голевые пасы). Следующая его цель — обогнать канадского форварда «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (1423 очка).

В списке лучших снайперов за всю историю НХЛ, где учитываются только голы, Овечкин (787) по-прежнему находится на третьем месте. На втором — Горди Хоу, забросивший 801 шайбу, а на первом — Уэйна Гретцки, который забил 894 гола.

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Александр ОвечкинУэйн Гретцки
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