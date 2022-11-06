Александр Овечкин побил рекорд НХЛ по числу голов за один клуб

В списке лучших снайперов за всю историю НХЛ, где учитываются только голы, Овечкин (787) по-прежнему находится на третьем месте. На втором — Горди Хоу, забросивший 801 шайбу, а на первом — Уэйна Гретцки, который забил 894 гола.