Александр Овечкин побил рекорд НХЛ по числу голов за один клуб

Российский хоккеист, нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побил рекорд НХЛ по числу голов, забитых за один клуб. Об этом сообщает «Интерфакс».
Будучи игроком «Вашингтон», Овечкин в общей сложности забросил 787 шайб. Последний гол он забил на матче против «Аризоны», который состоялся 5 ноября.
Предыдущий рекорд принадлежал канадцу Горди Хоу, который забил 786 голов в 1687 матчах за клуб «Детройт».
В общем рейтинге лучших бомбардиров НХЛ всех времен Александр Овечкин теперь занимает 19-е место. Всего на его счету 1421 очко (голы плюс голевые пасы). Следующая его цель — обогнать канадского форварда «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (1423 очка).
В списке лучших снайперов за всю историю НХЛ, где учитываются только голы, Овечкин (787) по-прежнему находится на третьем месте. На втором — Горди Хоу, забросивший 801 шайбу, а на первом — Уэйна Гретцки, который забил 894 гола.