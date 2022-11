Умер американский актер и певец Аарон Картер

Аарон Картер родился в 1987 году в городе Тампа, штат Флорида. Уже в 7 лет он начал писать и исполнять музыку, а в 1997-м выпустил свой первый альбом «Aaron Carter — #12 UK». Когда Картеру было 13 лет, в 2000-м году, вышла пластинка «Aaron’s Party (Come and Get It)», принесшая ему наибольшую популярность. В числе хитов с сольника — «I Want Candy», «Bounce» и «That’s How I Beat Shaq».