Умер американский актер и певец Аарон Картер

В возрасте 34 лет скончался Аарон Картер — американский актер и певец, младший брат Ника Картера из группы Backstreet Boys. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
По данным агентства, Картер был найден мертвым в своем доме в Ланкастере, штат Калифорния. Причина смерти неизвестна.
Источники TMZ заявляют, что полиция приехала на место происшествия после звонка по номеру 911. Звонивший заявил, что Картер утонул в ванной.
Аарон Картер родился в 1987 году в городе Тампа, штат Флорида. Уже в 7 лет он начал писать и исполнять музыку, а в 1997-м выпустил свой первый альбом «Aaron Carter — #12 UK». Когда Картеру было 13 лет, в 2000-м году, вышла пластинка «Aaron’s Party (Come and Get It)», принесшая ему наибольшую популярность. В числе хитов с сольника — «I Want Candy», «Bounce» и «That’s How I Beat Shaq».
За свою музыкальную карьеру Аарон Картер успел выпустить еще три альбома («Oh Aaron» в 2001-м, «Another Earthquake» в 2002-м и «Løvë» в 2017 году), а также несколько микстейпов.
Будучи младшим братом Ника Картера, Аарон часто гастролировал с бойз-бэндом «Backstreet Boys». Также он иногда появлялся как гость на Nickelodeon, участвовал в реалити-шоу ABC «Танцы со звездами», снимался в фильмах и сериалах, где зачастую играл самого себя — например, в ленте «Сабрина — маленькая ведьма».
В более взрослом возрасте Аарон Картер начал открыто рассказывать о проблемах с психологическим здоровьем и наркотиками. Pitchfork пишет, что в 2019 году музыкант сообщил, что у него диагностировано диссоциативное расстройство личности, шизофрения и тревожное расстройство. Он также поделился большим списком лекарств, включая сильные антидепрессанты, которые ему прописали врачи.