Nike прекратил сотрудничество с баскетболистом Кайри Ирвингом из‑за поста с антисемитским фильмом

Производитель обуви Nike разорвал контракт с разыгрывающим клуба НБА «Бруклин Нетс» Кайри Ирвингом из‑за поста в твиттере со ссылкой на антисемитский фильм, сообщает ESPN.
2 ноября Ирвинг выложил ссылку на страничку фильма «От евреев к неграм: разбудите черную Америку» на Amazon. Картина 2018 года основана на книге, вышедшей тремя годами ранее, и в ней полно «антисемитских стереотипов», отмечает Rolling Stone.
После начавшегося скандала Ирвинга дисквалифицировали из пяти игр «Бруклин Нетс» за то, что спортсмен не извинился за свой пост и не уточнил, придерживается ли он антисемитских взглядов. Той же ночью Ирвинг извинился в своих соцсетях перед «всеми еврейским семьями и общинамм, которых ранил» его пост.
«В Nike считают, что разжиганию ненависти не должно быть места, мы осуждаем любые формы антисемитизма и глубоко опечалены и разочарованы ситуацией и ее последствиями для всех», — говорится в официальном заявлении компании. Там также заявили, что больше не будет выпускать новую линию кроссовок Ирвинга Kyrie 8, которую собирались презентовать 8 ноября.
Контракт Ирвинга с Nike истекал 1 октября 2023 года. Коллаборацию с кроссовками спортсмен и компания запустили в 2014 году. Модели из этой коллекции считаются одними из самых прибыльных и популярных в лиге.
В конце октября спортивный бренд adidas расторг контракт с Канье Уэстом на фоне его ксенофобных высказываний.