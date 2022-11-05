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Nike прекратил сотрудничество с баскетболистом Кайри Ирвингом из‑за поста с антисемитским фильмом
Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:05

Производитель обуви Nike разорвал контракт с разыгрывающим клуба НБА «Бруклин Нетс» Кайри Ирвингом из‑за поста в твиттере со ссылкой на антисемитский фильм, сообщает ESPN.

2 ноября Ирвинг выложил ссылку на страничку фильма «От евреев к неграм: разбудите черную Америку» на Amazon. Картина 2018 года основана на книге, вышедшей тремя годами ранее, и в ней полно «антисемитских стереотипов», отмечает Rolling Stone.

После начавшегося скандала Ирвинга дисквалифицировали из пяти игр «Бруклин Нетс» за то, что спортсмен не извинился за свой пост и не уточнил, придерживается ли он антисемитских взглядов. Той же ночью Ирвинг извинился в своих соцсетях перед «всеми еврейским семьями и общинамм, которых ранил» его пост.

«В Nike считают, что разжиганию ненависти не должно быть места, мы осуждаем любые формы антисемитизма и глубоко опечалены и разочарованы ситуацией и ее последствиями для всех», — говорится в официальном заявлении компании. Там также заявили, что больше не будет выпускать новую линию кроссовок Ирвинга Kyrie 8, которую собирались презентовать 8 ноября.

Контракт Ирвинга с Nike истекал 1 октября 2023 года. Коллаборацию с кроссовками спортсмен и компания запустили в 2014 году. Модели из этой коллекции считаются одними из самых прибыльных и популярных в лиге.

В конце октября спортивный бренд adidas расторг контракт с Канье Уэстом на фоне его ксенофобных высказываний.

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