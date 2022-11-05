Nike прекратил сотрудничество с баскетболистом Кайри Ирвингом из‑за поста с антисемитским фильмом

После начавшегося скандала Ирвинга дисквалифицировали из пяти игр «Бруклин Нетс» за то, что спортсмен не извинился за свой пост и не уточнил, придерживается ли он антисемитских взглядов. Той же ночью Ирвинг извинился в своих соцсетях перед «всеми еврейским семьями и общинамм, которых ранил» его пост.