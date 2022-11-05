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Вышел тизер фильма «Аферисты» с Джулианной Мур
Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:36

Apple TV+ представил первый тизер фильма «Аферисты» с обладательницей «Оскара» Джулианной Мур в главной роли. Сначала фильм покажут в кинотеатрах, а затем он выйдет в онлайн-кинотеатре 17 февраля 2023 года.

Ролик появился в твиттере стриминга. В нем показывают ключевых действующих лиц грядущей премьеры в исполнении Мур, Себастьяна Стэна, Джона Литгоу, Джастиса Смита и Брианы Миддлтон.

«Аферисты» расскажут историю опытной мошенницы, обманывающей миллиардеров с Манхэттена. Главной героине (Мур) встретится авантюрист Макс (Стэн), который зарабатывает большие деньги с помощью хитрых схем.

Режиссером совместного проекта Apple Original Film и студии A24 выступил Бенджамин Карон («Корона», «Шерлок»). Сценарий написали Брайан Гейтвуд и Алессандро Танака.

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Себастьян СтэнДжон ЛитгоуБрайан ГейтвудАлессандро Танака
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