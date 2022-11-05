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Работодателей Нью-Йорка обязали указывать зарплату в вакансиях. И стало известно, где сколько платят
Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:07

Работодателей Нью-Йорка обязали раскрывать честный диапазон размера заработных плат в вакансиях. Axios узнал, сколько игровые студии готовы платить своим сотрудникам.

Журналисты выяснили, что самые высокие зарплаты у Epic Games в Нью-Йорке: операционный менеджер по политике контента может получать от 159 до 206 тыс. долларов, старший менеджер по Unreal Engine — от 187 до 242 тыс. долларов.

Больше всего известно о зарплатах в Rockstar Games, базирующейся в Нью-Йорке: руководитель продукта зарабатывает 163–184 тыс. долларов, режиссер озвучивания — 123–144 тыс., программист физики — 121–142 тыс., аналитик программного обеспечения для читов — 103–120 тыс., помощник дизайнера диалогов для открытых миров — 50–57 тыс.

В офисе Take-Two старший системный инженер для студии Ghost Story Games может зарабатывать 121–142 тыс. долларов, директор по управлению персоналом — 170–198 тыс., директор по маркетингу отделения Private Division — 170–198 тыс.

Twitch в Нью-Йорке готов платить опытному программисту-консультанту 145–195 тыс. долларов, а инженеру-программисту по проактивной безопасности — 158–214 тыс. Activision предлагает специалисту по измерениям для команды продаж 77–114 тыс. долларов.

Такой же закон должен вступить в силу в Калифорнии и штате Вашингтон в начале 2023 года. Это значит, что СМИ узнают, сколько собираются платить сотрудникам в офисах Sony, Microsoft, Nintendo, Activision, EA, Riot и Bungie.

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