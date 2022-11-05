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В Амстердаме экоактивисты заблокировали вылет частных самолетов
Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:53

Около 500 активистов из Greenpeace и Extinction Rebellion заблокировали полеты частных самолетов из главного аэропорта Нидерландов. Спустя некоторое время их задержали силовики, сообщает De Telegraaf.

Согласно заявлению экоактивистов, их цель — «не позволить частным рейсам вылететь из Схипхола [аэропорта под Амстердамом]». Помимо борцов с климатическим кризисом, к акции присоединились некоторые местные жители, недовольные шумом от самолетов и требующие сокращения полетов.

Участники акции прорвались на взлетно-посадочную площадку с транспарантами «SOS для климата» и «Полеты больше невозможны». Они разбились на группы по 30 человек и расположились под самолетами. Спустя некоторое время появилась полиция и начала вывозить активистов с территории аэропорта, хотя акция была объявлена заранее и проходила мирно.

Издание пишет, что из‑за акции не мог приземлиться медицинский рейс с пациентом на борту, и это угрожало его жизни.

Накануне активистки экологического движения «Последнее поколение» облили овощным супом картину Винсента Ван Гога «Сеятель». Работа была закрыта защитным стеклом, поэтому не пострадала.

В октябре экоактивисты из разных движений устроили минимум четыре акции в Европе. 13 октября члены Just Stop Oil облили оранжевой краской витрины исторического лондонского универмага Harrods, тремя днями позже два активиста движения в защиту климата вылили банку картофельного пюре на картину Клода Моне в музее под Берлином, а в последний день месяца участник Dernière Rénovation привязал себя к флагу на крыше Пантеона — усыпальницы выдающихся людей Франции в центре Парижа — и приспустил его.

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