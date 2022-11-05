Аврил Лавин и Yungblud записали сингл «I’m a Mess»

Аврил Лавин выпустила новый совместный с Yungblud сингл «I’m a Mess». Это гитарная баллада о разлуке и надеждах вновь увидеться.
Вместе с песней вышел и клип. Лавин снималась в солнечном Лос-Анджелесе, Доминик Харрисон (настоящее имя Yungblud) — в сером Лондоне. В финале видео музыканты появляются вместе: она играет на пианино, он — на электрической гитаре.
«I’m a Mess» был написан Лавин и Харрисоном вместе с Трэвисом Баркером из Blink-182 и Джоном Фельдманом. Клип срежиссировал Пи Трейси.
Лавин опубликовала свой последний альбом «Love Sux» еще в феврале, а Yungblud выпустил свою третью пластинку в сентябре.
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