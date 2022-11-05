Реклама
Новости
Аврил Лавин и Yungblud записали сингл «I’m a Mess»
Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:55

Аврил Лавин выпустила новый совместный с Yungblud сингл «I’m a Mess». Это гитарная баллада о разлуке и надеждах вновь увидеться.

Вместе с песней вышел и клип. Лавин снималась в солнечном Лос-Анджелесе, Доминик Харрисон (настоящее имя Yungblud) — в сером Лондоне. В финале видео музыканты появляются вместе: она играет на пианино, он — на электрической гитаре.

«I’m a Mess» был написан Лавин и Харрисоном вместе с Трэвисом Баркером из Blink-182 и Джоном Фельдманом. Клип срежиссировал Пи Трейси.

Лавин опубликовала свой последний альбом «Love Sux» еще в феврале, а Yungblud выпустил свою третью пластинку в сентябре.

расскажите друзьям
люди
Аврил Лавин
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»