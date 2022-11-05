Аврил Лавин и Yungblud записали сингл «I’m a Mess»

Вместе с песней вышел и клип. Лавин снималась в солнечном Лос-Анджелесе, Доминик Харрисон (настоящее имя Yungblud) — в сером Лондоне. В финале видео музыканты появляются вместе: она играет на пианино, он — на электрической гитаре.