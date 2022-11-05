С июля по сентябрь россияне выехали за рубеж 9,7 млн раз — это почти вдвое больше, чем в предыдущие три месяца (5 млн), и на 1,2 млн превышает аналогичный период 2021 года. С данными Федеральной службы безопасности ознакомился РБК.
Число выездов россиян в Казахстан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Монголию и Абхазию с июля по сентябрь стало рекордным за пять лет. Почти 70% всех выездов пришлось на Абхазию (2,5 млн), Турцию (2,1 млн), Казахстан (1,3 млн), Грузию (около 460 тыс.) и Финляндию (около 430 тыс.).
Количество выездов россиян в Казахстан стало самым большим как минимум с 2018 года. Для 1,2 млн выездов из общего числа целью поездки указана как частная, туризм — лишь в 37 тыс. раз.
Суммарное число поездок превосходит показатели 2021 года за аналогичный период, но не допандемийного 2019-го, когда фиксировали 16,1 млн поездок.