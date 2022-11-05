С июля по сентябрь россияне выехали за рубеж 9,7 млн раз — это почти вдвое больше, чем в предыдущие три месяца (5 млн), и на 1,2 млн превышает аналогичный период 2021 года. С данными Федеральной службы безопасности ознакомился РБК.