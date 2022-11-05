В Одессе проголосовали за демонтаж памятника Екатерине II

Вопрос звучал так: «Какой должна быть судьба у памятника „Основателям Одессы“, расположенного на Екатерининской площади?». Помимо императрицы, при которой в 1794 году был основан город, он включает скульптуры ее сподвижников — Иосифа Дерибаса (строитель первого порта на месте Одессы), Франца де Воллана (первый архитектор города), Григория Потемкина и Платона Зубова (некогда генерал-губернаторы нынешнего Днепра).