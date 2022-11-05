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В Одессе проголосовали за демонтаж памятника Екатерине II
Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:17

Большинство участников электронного голосования в Одессе поддержали демонтаж памятника Екатерине II, следует из публикации на сайте города. С 20 сентября по 20 октября в нем приняло участие 7796 человек.

Вопрос звучал так: «Какой должна быть судьба у памятника „Основателям Одессы“, расположенного на Екатерининской площади?». Помимо императрицы, при которой в 1794 году был основан город, он включает скульптуры ее сподвижников — Иосифа Дерибаса (строитель первого порта на месте Одессы), Франца де Воллана (первый архитектор города), Григория Потемкина и Платона Зубова (некогда генерал-губернаторы нынешнего Днепра).

Участникам голосования предоставлялось семь вариантов

  • Демонтировать с памятника «имперские символы».
  • Демонтировать с памятника только скульптуру Екатерины II.
  • Демонтировать памятник полностью.
  • Отложить решение вопроса о судьбе памятника до окончания военного положения.
  • Сохранить памятник на своем месте без изменений.
  • Сохранить памятник на своем месте, дополнив исторической информацией о деятельности Екатерины II.
  • Сохранить памятник и перенести в специальный мемориальный парк или музей.

Больше всего голосов собрал вариант о полном сносе памятника — 3914 (из них проверенные — 2900), следующий по популярности — сохранение памятника с дополнительной информацией (2816). 650 голосов набрал вариант сохранения без изменений.

2 ноября неизвестные надели на памятник Екатерине II в Одессе красный колпак на голову, а на руку повесили петлю, нижнюю часть залили красной краской.

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