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Джек Уайт появится в одной из ролей в вестерне Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны»
Денис Ламехов
Сегодня в 15:14

Экс-вокалист американской рок-группы The White Stripes Джек Уайт появится в одной из ролей в вестерне Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны». Об этом пишет NME со ссылкой на Рэндалла Постера, ответственного за подбор музыки в картине.

У ленты звездный состав: в главных ролях — Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро. К ним наряду с Уайтом присоединятся звезды кантри Стерджилл Симпсон и Джейсон Исбелл. По словам Постера, никто из троицы Уайт-Симпсон-Исбелл не играет музыку в рамках своих ролей.

Действие «Убийц цветочной луны» развернется в американском штате Оклахома в 1920-х годах. Лента расскажет о расследовании убийств индейцев осейджи, в рамках которого власти вышли на след нефтедобытчиков, не желавших делиться прибылью с коренным населением.

Ожидается, что премьера вестерн-драмы, основанной на книге журналиста The New Yorker Дэвида Гранна, пройдет в следующем мае на Каннском кинофестивале. Издание Variety писало, что фильм может также дебютировать на Венецианском или другом крупном киносмотре.

Финансирует картину с бюджетом в 200 млн долларов Apple TV+. Таким образом, «Убийцы цветочной луны» — самый дорогой проект Скорсезе к текущему моменту.

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Джек УайтМартин СкорсезеЛеонардо ДиКаприоРоберт де НироДэвид Гранн
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