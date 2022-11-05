Джек Уайт появится в одной из ролей в вестерне Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны»

У ленты звездный состав: в главных ролях — Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро. К ним наряду с Уайтом присоединятся звезды кантри Стерджилл Симпсон и Джейсон Исбелл. По словам Постера, никто из троицы Уайт-Симпсон-Исбелл не играет музыку в рамках своих ролей.